Чередов Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Михайлова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Лазоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно