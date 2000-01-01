Чередова Федора Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Федора Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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