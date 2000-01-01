Чередова Федора Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Петров
Смерть
Неизвестно