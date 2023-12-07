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Горнаков Егор Карпович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

15.11.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1800

Отец: Горнаков Карп Тимофеевич

Мать: Горнакова (Берденикова) Параскева Петровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.12.1826

Сын: Горнаков Петр Егорович

Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.03.1830

Сын: Горнаков Гаврил Егорович

Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.05.1834

Дочь: (Горнакова) Мавра Егоровна

Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
21.10.1845

Дочь: Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
12.02.1848

Дочь: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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