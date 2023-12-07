Горнаков Егор Карпович
Место рождения
Дата рождения15.11.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1800
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1826
Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна
Рождение ребёнка
30.03.1830
Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна
Рождение ребёнка
03.05.1834
Дочь: (Горнакова) Мавра Егоровна
Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна
Рождение ребёнка
21.10.1845
Дочь: Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна
Рождение ребёнка
12.02.1848
Дочь: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно