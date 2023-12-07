Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1864
Отец ребёнка: Горнаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Горнаков Николай Родионович
Отец ребёнка: Горнаков Родион Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1867
Дочь: (Горнакова) Марфа Родионовна
Отец ребёнка: Горнаков Родион Иванович
Смерть
Неизвестно