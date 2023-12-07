Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1845

Отец: Горнаков Егор Карпович

Мать: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Родион Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1864

Сын: Горнаков Егор Родионович

Отец ребёнка: Горнаков Родион Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Горнаков Николай Родионович

Отец ребёнка: Горнаков Родион Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.07.1867

Дочь: (Горнакова) Марфа Родионовна

Отец ребёнка: Горнаков Родион Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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