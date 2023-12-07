Горнакова (Суранова) Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1826
Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович
Рождение ребёнка
30.03.1830
Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович
Рождение ребёнка
03.05.1834
Дочь: (Горнакова) Мавра Егоровна
Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович
Рождение ребёнка
21.10.1845
Дочь: Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович
Рождение ребёнка
12.02.1848
Дочь: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович
Смерть
Неизвестно