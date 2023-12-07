Горнакова (Суранова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова (Суранова) Дарья Степановна

Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Егор Карпович

Рождение ребёнка
16.12.1826

Сын: Горнаков Петр Егорович

Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.03.1830

Сын: Горнаков Гаврил Егорович

Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.05.1834

Дочь: (Горнакова) Мавра Егоровна

Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович

Рождение ребёнка
21.10.1845

Дочь: Горнакова (Горнакова) Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович

Рождение ребёнка
12.02.1848

Дочь: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Горнаков Егор Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.