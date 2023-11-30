Горнаков Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения16.12.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1826
Отец: Горнаков Егор Карпович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матренаi Петровна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1848
Дочь: Феодора Петровна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1850
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матренаii Петровна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1858
Дочь: Минодора Петровна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Горнаков Харитон Петрович
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1864
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно