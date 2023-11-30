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Горнаков Петр Егорович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

16.12.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1826

Отец: Горнаков Егор Карпович

Мать: Горнакова Дарья Степановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матренаi Петровна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: Феодора Петровна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1850

Сын: Горнаков Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матренаii Петровна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1858

Дочь: Минодора Петровна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Горнаков Харитон Петрович

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1864

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Ивановна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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