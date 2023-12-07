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Горнакова (Попова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1826

Отец: Попов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Петр Егорович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Горнакова) Матренаi Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
11.09.1848

Дочь: (Горнакова) Феодора Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.09.1850

Сын: Горнаков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Горнакова) Матренаii Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Горнакова) Устинья Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.09.1858

Дочь: (Горнакова) Минодора Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Горнаков Харитон Петрович

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
11.02.1864

Дочь: (Горнакова) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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