Горнакова (Попова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1826
Отец: Попов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Горнакова) Матренаi Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1848
Дочь: (Горнакова) Феодора Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
16.09.1850
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Горнакова) Матренаii Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Горнакова) Устинья Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
09.09.1858
Дочь: (Горнакова) Минодора Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Горнаков Харитон Петрович
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Рождение ребёнка
11.02.1864
Дочь: (Горнакова) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Егорович
Смерть
Неизвестно