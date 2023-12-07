Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения12.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Николайii Афанасьевич
Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Николайi Афанасьевич
Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Венедикт Афанасьевич
Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно