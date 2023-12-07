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Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

12.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1848

Отец: Горнаков Егор Карпович

Мать: Горнакова (Суранова) Дарья Степановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никулина) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никулина) Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Николайii Афанасьевич

Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Николайi Афанасьевич

Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Венедикт Афанасьевич

Отец ребёнка: Никулин Афанасий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Афанасий Семенович

Смерть
Неизвестно

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