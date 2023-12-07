Никулин Афанасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Афанасий Семенович

Никулин Афанасий Семенович

Место рождения

Никулина, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никулина) Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никулина) Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Николайii Афанасьевич

Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Николайi Афанасьевич

Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Венедикт Афанасьевич

Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Никулина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.