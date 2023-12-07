Никулин Афанасий Семенович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Николайii Афанасьевич
Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Николайi Афанасьевич
Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Венедикт Афанасьевич
Мать ребёнка: Никулина (Горнакова) Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно