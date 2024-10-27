Горнакова (Берденикова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Берденикова) Параскева Петровна

Место рождения

Сполошино

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Бердеников Петр Порфирьевич

Мать: Берденикова (Ширяева) Матрена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Карп Тимофеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горнаков Гаврило Карпович

Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1796

Сын: Горнаков Иван Карпович

Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
11.02.1798

Сын: Горнаков Василий Карпович

Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.11.1800

Сын: Горнаков Егор Карпович

Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Горнаков Матвей Карпович

Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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