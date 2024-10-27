Горнакова (Берденикова) Параскева Петровна
Место рожденияСполошино
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горнаков Гаврило Карпович
Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1798
Сын: Горнаков Василий Карпович
Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.11.1800
Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.08.1802
Отец ребёнка: Горнаков Карп Тимофеевич
Смерть
Неизвестно