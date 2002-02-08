Руцкий Лев Давидович
Место рождения
Дата рождения20.05.1934
Дата смерти08.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1934
Бракосочетание
28.04.1954
Рождение ребёнка
22.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
02.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
13.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.02.2002
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край