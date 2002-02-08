Руцкий Лев Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руцкий Лев Давидович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.05.1934

Дата смерти

08.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1934

Отец: Руцкий Давид Рувимович

Мать: Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.04.1954

Жена: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.02.2002
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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