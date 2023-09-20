Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

03.11.1908

Дата смерти

16.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908

Отец: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Мать: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
24.08.1933

Муж: Руцкий Давид Рувимович

Москва, город федерального значения Москва
запись в Хамовнический архив ЗАГС г.Москвы у мужа второй брак, первый брак с Шпагина Пелагея Васильевна 1926-1932
Рождение ребёнка
20.05.1934

Сын: Руцкий Лев Давидович

Отец ребёнка: Руцкий Давид Рувимович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.12.1989

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