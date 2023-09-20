Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1908
Дата смерти16.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908
Бракосочетание
24.08.1933
запись в Хамовнический архив ЗАГС г.Москвы у мужа второй брак, первый брак с Шпагина Пелагея Васильевна 1926-1932
Рождение ребёнка
20.05.1934
Сын: Руцкий Лев Давидович
Отец ребёнка: Руцкий Давид Рувимович
Смерть
16.12.1989