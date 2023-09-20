Руцкий Давид Рувимович
Место рождения
Дата рождения19.09.1898
Дата смерти30.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898
Отец: Руцкий Рувим
Мать: Руцкая Роза
Бракосочетание
24.08.1933
запись в Хамовнический архив ЗАГС г.Москвы у мужа второй брак, первый брак с Шпагина Пелагея Васильевна 1926-1932
Рождение ребёнка
20.05.1934
Сын: Руцкий Лев Давидович
Мать ребёнка: Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна
Смерть
30.08.1942