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Руцкий Давид Рувимович

Место рождения

Белосток, Белостокский уезд

Дата рождения

19.09.1898

Дата смерти

30.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898

Отец: Руцкий Рувим

Мать: Руцкая Роза

Белосток, Белостокский уезд
Бракосочетание
24.08.1933

Жена: Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна

Москва, город федерального значения Москва
запись в Хамовнический архив ЗАГС г.Москвы у мужа второй брак, первый брак с Шпагина Пелагея Васильевна 1926-1932
Рождение ребёнка
20.05.1934

Сын: Руцкий Лев Давидович

Мать ребёнка: Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.08.1942

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