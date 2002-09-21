Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

20.11.1935

Дата смерти

21.09.2002

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935

Отец: Корноухов Александр Андреевич

Мать: Корноухова Мария Артемовна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
28.04.1954

Муж: Руцкий Лев Давидович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руцкий Лев Давидович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руцкий Лев Давидович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
21.09.2002
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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