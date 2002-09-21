Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1935
Дата смерти21.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935
Бракосочетание
28.04.1954
Муж: Руцкий Лев Давидович
Рождение ребёнка
22.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Руцкий Лев Давидович
Рождение ребёнка
02.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Руцкий Лев Давидович
Смерть
21.09.2002
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край