Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна
Место рождения
Дата рождения15.07.1911
Дата смерти15.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911
Бракосочетание
11.10.1929
Рождение ребёнка
14.07.1930
Дочь: (дев.Корноухова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1935
Дочь: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Малеванная (дев.Корноухова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
15.07.1973