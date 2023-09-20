Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна

Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна

Место рождения

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

15.07.1911

Дата смерти

15.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911

Отец: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Мать: Морокова (Богатырева) Мария Константиновна

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
11.10.1929

Муж: Корноухов Александр Андреевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1930

Дочь: (дев.Корноухова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1935

Дочь: Руцкая (дев.Корноухова) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Малеванная (дев.Корноухова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корноухов Александр Андреевич

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
15.07.1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.