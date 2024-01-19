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Корноухов Александр Андреевич

Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

18.02.1909

Дата смерти

16.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909

Отец: Корноухов Андрей Иванович

Мать: Корноухова Анна Терентьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
11.10.1929

Жена: Корноухова Мария Артемовна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1930

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1935

Дочь: Руцкая Тамара Александровна

Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Малеванная Галина Александровна

Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна

Небит-Даг, Туркменская АССР
Рождение ребёнка
21.04.1948

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Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
16.06.1974
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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