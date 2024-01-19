Корноухов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1909
Дата смерти16.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909
Бракосочетание
11.10.1929
Рождение ребёнка
14.07.1930
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна
Рождение ребёнка
20.11.1935
Дочь: Руцкая Тамара Александровна
Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Малеванная Галина Александровна
Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна
Небит-Даг, Туркменская АССР
Рождение ребёнка
21.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корноухова Мария Артемовна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
16.06.1974
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область