город Будённовск, город Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Будённовск

Будённовский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
21Св. Крест. (по армянски Карабаглы). Заштатный городе. В полицейском отношении, состоит в ведении Новогригорьевского уездного полицейского управления.При р. Куме.От С.-Петербурга 2251¾, От Тифлиса 510¾47119451838Церквей армяно-григорианских 3, училище 1, лавок 12, винных погребов 40, водяная мельница 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край
13025Буденновскгород краев.знач.44°47'44°10'L-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Будённовский муниципальный район, Городское поселение город Будённовск
7612101001г Будённовск#Н/Д
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