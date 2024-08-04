Чертов Семён Семёнович
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1729
Отец: Чертов Семён Филиппович
Мать: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Чертова Устинья Семёновна
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Чертова Параскева Семёновна
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно