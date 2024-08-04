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Чертов Семён Семёнович

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Чертов Семён Филиппович

Мать: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чертов Федот Семёнович

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Чертова Устинья Семёновна

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чертов Савва Семёнович

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чертов Матвей Семёнович

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Чертов Сила Семёнович

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Чертова Параскева Семёновна

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чертов Фрол Семёнович

Мать ребёнка: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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