Чертов Савва Семёнович
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: Чертов Семён Семёнович
Мать: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Марфа Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чертов Павел Саввич
Мать ребёнка: Чертова Марфа Дорофеевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Чертова Марфа Саввична
Мать ребёнка: Чертова Марфа Дорофеевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Чертова Мавра Саввична
Мать ребёнка: Чертова Марфа Дорофеевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно