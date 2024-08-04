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Чертов Савва Семёнович

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Чертов Семён Семёнович

Мать: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Марфа Дорофеевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чертов Павел Саввич

Мать ребёнка: Чертова Марфа Дорофеевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Чертова Марфа Саввична

Мать ребёнка: Чертова Марфа Дорофеевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Чертова Мавра Саввична

Мать ребёнка: Чертова Марфа Дорофеевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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