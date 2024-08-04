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Чертова Анна Ивановна

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чертов Федот Семёнович

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Чертова Устинья Семёновна

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чертов Савва Семёнович

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чертов Матвей Семёнович

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Чертов Сила Семёнович

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Чертова Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чертов Фрол Семёнович

Отец ребёнка: Чертов Семён Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
1791
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)

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