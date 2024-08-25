Чертов Фрол Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертов Фрол Семёнович

Чертов Фрол Семёнович

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.
Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Чертов Семён Семёнович

Мать: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Марина

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чертов Степан Фролович

Мать ребёнка: Чертова Марина

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чертов Тимофей Фролович

Мать ребёнка: Чертова Марина

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чертов Семён Фролович

Мать ребёнка: Чертова Марина

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Чертова Пелагея Фроловна

Мать ребёнка: Чертова Марина

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.