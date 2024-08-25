Чертов Фрол Семёнович
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1775
Отец: Чертов Семён Семёнович
Мать: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Марина
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Чертова Марина
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Чертова Марина
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Чертова Марина
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Чертова Пелагея Фроловна
Мать ребёнка: Чертова Марина
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно