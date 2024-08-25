Чертов Сила Семёнович
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1769
Отец: Чертов Семён Семёнович
Мать: Чертова Анна Ивановна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Наталья Евпловна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Чертов Яков Силыч
Мать ребёнка: Чертова Наталья Евпловна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Чертов Пётр Силыч
Мать ребёнка: Чертова Меланья
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Чертова Васса Силовна
Мать ребёнка: Чертова Меланья
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Чертова Параскева Силовна
Мать ребёнка: Чертова Меланья
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Чертова Фавета Силовна
Мать ребёнка: Чертова Меланья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Чертов Фёдор Силыч
Мать ребёнка: Чертова Меланья
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно