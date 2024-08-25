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Чертов Сила Семёнович

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Чертов Семён Семёнович

Мать: Чертова Анна Ивановна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Наталья Евпловна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чертов Яков Силыч

Мать ребёнка: Чертова Наталья Евпловна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Чертов Пётр Силыч

Мать ребёнка: Чертова Меланья

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Чертова Васса Силовна

Мать ребёнка: Чертова Меланья

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Чертова Параскева Силовна

Мать ребёнка: Чертова Меланья

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Чертова Фавета Силовна

Мать ребёнка: Чертова Меланья

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Чертов Фёдор Силыч

Мать ребёнка: Чертова Меланья

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно

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