Чертова Марфа Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертова Марфа Дорофеевна

Чертова Марфа Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Паденьгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Савва Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чертов Павел Саввич

Отец ребёнка: Чертов Савва Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Чертова Марфа Саввична

Отец ребёнка: Чертов Савва Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Чертова Мавра Саввична

Отец ребёнка: Чертов Савва Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.