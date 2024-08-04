Чертова Марфа Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Паденьгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чертов Павел Саввич
Отец ребёнка: Чертов Савва Семёнович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Чертова Марфа Саввична
Отец ребёнка: Чертов Савва Семёнович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Чертова Мавра Саввична
Отец ребёнка: Чертов Савва Семёнович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно