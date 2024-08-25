Чертов Семён Филиппович
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1684
Отец: Чертов Филипп
Мать: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1723
Мать ребёнка: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Чертова Олисава Семёновна
Мать ребёнка: не указана
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
1750
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)