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Чертов Семён Филиппович

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

До 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Чертов Филипп

Мать: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Чертов Гурий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Чертов Семён Семёнович

Мать ребёнка: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Чертова Олисава Семёновна

Мать ребёнка: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
1750
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)

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