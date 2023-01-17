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Зуев Алексей Николаевич

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Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.05.1898

Дата смерти

04.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1921

Дочь: Зуева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зуева Мильда Христофоровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1924

Сын: Зуев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Зуева Мильда Христофоровна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1929

Дочь: Кобылина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Зуева Мильда Христофоровна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Мильда Христофоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.03.1958
Москва, город федерального значения Москва
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