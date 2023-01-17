Зуев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1898
Дата смерти04.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1921
Дочь: Зуева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Зуева Мильда Христофоровна
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1924
Мать ребёнка: Зуева Мильда Христофоровна
Рождение ребёнка
25.11.1929
Дочь: Кобылина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Зуева Мильда Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.03.1958
Москва, город федерального значения Москва