Зуева (Вильман) Мильда Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Вильман) Мильда Христофоровна

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Место рождения

Митава (Елгава)

Дата рождения

06.10.1894

Дата смерти

18.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Митава (Елгава)
Рождение ребёнка
11.02.1921

Дочь: Зуева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зуев Алексей Николаевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1924

Сын: Зуев Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Зуев Алексей Николаевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1929

Дочь: Кобылина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Зуев Алексей Николаевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Алексей Николаевич

Смерть
18.10.1976
Королёв, Королев, Московская область
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