Зуева (Вильман) Мильда Христофоровна
Место рожденияМитава (Елгава)
Дата рождения06.10.1894
Дата смерти18.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Митава (Елгава)
Рождение ребёнка
11.02.1921
Дочь: Зуева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зуев Алексей Николаевич
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1924
Отец ребёнка: Зуев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1929
Дочь: Кобылина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Зуев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1976
Королёв, Королев, Московская область