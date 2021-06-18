Кобылина (Зуева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина (Зуева) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.11.1929

Дата смерти

18.06.2021

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929

Отец: Зуев Алексей Николаевич

Мать: Зуева Мильда Христофоровна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобылин Виктор Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылин Виктор Александрович

Смерть
18.06.2021
Гомель, Гомельская область
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