Кобылина (Зуева) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1929
Дата смерти18.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929
Рождение ребёнка
06.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобылин Виктор Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2021
Гомель, Гомельская область