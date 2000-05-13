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Кобылин Виктор Александрович

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

13.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: Кобылин Александр Александрович

Мать: Кобылина Екатерина Алексеевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобылина Людмила Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Людмила Алексеевна

Смерть
13.05.2000
г.Гомель, Беларусь
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