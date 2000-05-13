Кобылин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1927
Дата смерти13.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
Рождение ребёнка
06.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобылина Людмила Алексеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.2000
г.Гомель, Беларусь