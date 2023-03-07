Зуев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1860
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1860
Отец: Зуев Александр Сильвестрович
Мать: Гликерия Васильевна
Бракосочетание
15.05.1896
Венчались в Крестовоздвиженской церкви в Ямской слободе
Рождение ребёнка
15.05.1898
Мать ребёнка: Зуева Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
01.04.1901
Мать ребёнка: Зуева Екатерина Константиновна
Крещение - церковь при Покровском епархиальном братстве на Боровой улице
Рождение ребёнка
1902
Сын: Зуев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Зуева Екатерина Константиновна
Смерть
1918