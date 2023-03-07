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Зуев Николай Александрович

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Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.04.1860

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1860

Отец: Зуев Александр Сильвестрович

Мать: Гликерия Васильевна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.05.1896

Жена: Зуева Екатерина Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчались в Крестовоздвиженской церкви в Ямской слободе
Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Зуев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Екатерина Константиновна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Зуев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Екатерина Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение - церковь при Покровском епархиальном братстве на Боровой улице
Рождение ребёнка
1902

Сын: Зуев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Екатерина Константиновна

Смерть
1918
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