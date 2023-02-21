Зуева (Сайковская) Екатерина (Каролина) Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти07.05.1930
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Сайковский Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Сайковская Мария
Отец ребёнка: не указан
внебрачная
Бракосочетание
15.05.1896
Венчались в Крестовоздвиженской церкви в Ямской слободе
Рождение ребёнка
15.05.1898
Отец ребёнка: Зуев Николай Александрович
Рождение ребёнка
01.04.1901
Отец ребёнка: Зуев Николай Александрович
Крещение - церковь при Покровском епархиальном братстве на Боровой улице
Рождение ребёнка
1902
Сын: Зуев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Зуев Николай Александрович
Смерть
07.05.1930