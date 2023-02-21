Зуева (Сайковская) Екатерина (Каролина) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Сайковская) Екатерина (Каролина) Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

07.05.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сайковский Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Сайковская Мария

Отец ребёнка: не указан

внебрачная
Бракосочетание
15.05.1896

Муж: Зуев Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчались в Крестовоздвиженской церкви в Ямской слободе
Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Зуев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Зуев Николай Александрович

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Зуев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Зуев Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение - церковь при Покровском епархиальном братстве на Боровой улице
Рождение ребёнка
1902

Сын: Зуев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Зуев Николай Александрович

Смерть
07.05.1930
Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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