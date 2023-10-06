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Лоскутова Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

01.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Раиса Иаковлева Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лоскутова Александра Иаковлева

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
27.05.1876

Сын: Лоскутов Иаков (Яков) Иаковлев Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
16.06.1877

Дочь: Лоскутова Ольга Иаковлева Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
20.02.1879

Сын: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
24.06.1882

Сын: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Рождение ребёнка
19.11.1886

Сын: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.05.1893

Сын: Лоскутов Константин Иаковлев Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
26.05.1893 год крещение. Восприемники: родной сын Павел. Лл. 17 об.-18
Смерть
01.02.1897

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