Лоскутова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти01.02.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Раиса Иаковлева Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лоскутова Александра Иаковлева
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
27.05.1876
Сын: Лоскутов Иаков (Яков) Иаковлев Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
16.06.1877
Дочь: Лоскутова Ольга Иаковлева Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
20.02.1879
Сын: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
24.06.1882
Сын: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
19.11.1886
Сын: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
24.05.1893
Сын: Лоскутов Константин Иаковлев Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Григорьев
26.05.1893 год крещение. Восприемники: родной сын Павел. Лл. 17 об.-18
Смерть
01.02.1897