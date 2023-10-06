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Лоскутова Александра Иаковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лоскутов Яков Григорьев

Мать: Лоскутова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Дмитрий Июдин

Рождение ребёнка
14.10.1904

Сын: Лоскутов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Лоскутов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Июдин

Смерть
Неизвестно

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