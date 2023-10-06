Лоскутова Александра Иаковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Лоскутов Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1904
Сын: Лоскутов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Июдин
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Лоскутов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лоскутов Дмитрий Июдин
Смерть
Неизвестно