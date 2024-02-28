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Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

19.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1886

Отец: Лоскутов Яков Григорьев

Мать: Лоскутова Пелагея Иванова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.01.1911

Дочь: Лоскутова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.10.1912

Сын: Лоскутов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Лоскутов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Лоскутов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Антонина Васильевна

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