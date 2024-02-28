Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1886
Отец: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
10.01.1911
Дочь: Лоскутова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Лоскутов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Лоскутов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1916
Мать ребёнка: Лоскутова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно