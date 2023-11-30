Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.01.1911

Дата смерти

10.07.1966

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911

Отец: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Мать: Лоскутова Антонина Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Валентин Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Валентин Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Валентин Григорьев

Смерть
10.07.1966
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