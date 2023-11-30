Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.01.1911
Дата смерти10.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911
Рождение ребёнка
29.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Валентин Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Валентин Григорьев
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1966