Постникова (Лоскутова) Анна Валентиновна 26.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постникова (Лоскутова) Анна Валентиновна

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 26.07.1939, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 18.10.2005, Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Отец
Лоскутов Валентин Григорьевич05.07.1907 г.р.
Мать
Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна10.01.1911 г.р.
Супруги
Постников Михаил Игнатьевич11.03.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939

Отец: Лоскутов Валентин Григорьевич

Мать: Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
03.03.2004

Муж: Постников Михаил Игнатьевич

Смерть
18.10.2005
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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