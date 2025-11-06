Постникова (Лоскутова) Анна Валентиновна
женский, родилась 26.07.1939, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 18.10.2005, Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
ОтецЛоскутов Валентин Григорьевич05.07.1907 г.р.
МатьЛоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна10.01.1911 г.р.
Супруги
Постников Михаил Игнатьевич11.03.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
03.03.2004
Смерть
18.10.2005
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия