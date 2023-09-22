Лоскутов Валентин Григорьев
Место рождения
Дата рождения05.07.1907
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна
Смерть
?.06.1942
Погиб в Великую отечественную войну