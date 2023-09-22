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Лоскутов Валентин Григорьев

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Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

05.07.1907

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1907

Отец: Лоскутов Григорий Июдин

Мать: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
?.06.1942
Погиб в Великую отечественную войну

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