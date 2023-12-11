Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених Григорий Иудин Лоскутов, 22 лет. Невеста девица Екатерина Иларионова Токтайбелякской волости п. Больших Ключей Илариона Козьмина Глушкова, 20 лет. Поручители: по жениху: п. Сердежа Иван Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.
Дочь: (Лоскутова) Александра Григорьева
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Дочь: (Лоскутова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Рождение ребёнка
05.07.1907
Сын: Лоскутов Валентин Григорьев
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.
Дочь: (Лоскутова) Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Рождение ребёнка
08.12.1912
Дочь: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Рождение ребёнка
07.02.1915
Дочь: Лоскутова Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин
Смерть
Неизвестно