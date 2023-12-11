Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

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Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Лоскутов Григорий Июдин

Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених Григорий Иудин Лоскутов, 22 лет. Невеста девица Екатерина Иларионова Токтайбелякской волости п. Больших Ключей Илариона Козьмина Глушкова, 20 лет. Поручители: по жениху: п. Сердежа Иван Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.

Сын: Лоскутов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.

Дочь: (Лоскутова) Александра Григорьева

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Дочь: (Лоскутова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Лоскутов Валентин Григорьев

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.

Дочь: (Лоскутова) Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.1912

Дочь: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Рождение ребёнка
07.02.1915

Дочь: Лоскутова Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Июдин

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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