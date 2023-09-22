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Лоскутов Григорий Июдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Лоскутов Июда Федоров

Мать: Лоскутова (Лоскутова) Александра Авксентиева

Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених Григорий Иудин Лоскутов, 22 лет. Невеста девица Екатерина Иларионова Токтайбелякской волости п. Больших Ключей Илариона Козьмина Глушкова, 20 лет. Поручители: по жениху: п. Сердежа Иван Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.

Сын: Лоскутов Петр Григорьев

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.

Дочь: (Лоскутова) Александра Григорьева

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Дочь: (Лоскутова) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.07.1907

Сын: Лоскутов Валентин Григорьев

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.

Дочь: (Лоскутова) Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.1912

Дочь: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Рождение ребёнка
07.02.1915

Дочь: Лоскутова Ефросиния Григорьева

Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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