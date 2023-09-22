Лоскутов Григорий Июдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених Григорий Иудин Лоскутов, 22 лет. Невеста девица Екатерина Иларионова Токтайбелякской волости п. Больших Ключей Илариона Козьмина Глушкова, 20 лет. Поручители: по жениху: п. Сердежа Иван Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Рождение ребёнка
24.09.1902 ст.
Дочь: (Лоскутова) Александра Григорьева
Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Дочь: (Лоскутова) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Рождение ребёнка
05.07.1907
Сын: Лоскутов Валентин Григорьев
Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Рождение ребёнка
09.05.1910 ст.
Дочь: (Лоскутова) Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Рождение ребёнка
08.12.1912
Рождение ребёнка
07.02.1915
Дочь: Лоскутова Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова
Смерть
Неизвестно