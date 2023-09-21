Лоскутов Июда Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лоскутов Иван Июдин
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
03.08.1876
Дочь: Евдокия Июдина
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
23.10.1877 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
16.09.1880 ст.
Дочь: Вера Июдина
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
18.10.1882 ст.
Дочь: Мошкина Параскева Июдина
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
02.03.1886
Дочь: Дария Июдина
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Рождение ребёнка
25.09.1892
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно