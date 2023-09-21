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Лоскутов Июда Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Лоскутов Федор Симеонов

Мать: Лоскутова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Иван Июдин

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лоскутов Григорий Июдин

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Рождение ребёнка
03.08.1876

Дочь: Евдокия Июдина

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.10.1877 ст.

Сын: Лоскутов Дмитрий Июдин

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.09.1880 ст.

Дочь: Вера Июдина

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.10.1882 ст.

Дочь: Мошкина Параскева Июдина

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.03.1886

Дочь: Дария Июдина

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.09.1892

Сын: Лоскутов Михаил Июдин

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Авксентиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Александра Авксентиева

Смерть
Неизвестно
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