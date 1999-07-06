Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1912
Дата смерти06.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1939
Рождение ребёнка
01.01.1945
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Софронов Валентин Павлович
Отец ребёнка: Софронов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1953
Смерть
06.07.1999
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости
Похороны
Неизвестно