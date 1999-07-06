Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1912

Дата смерти

06.07.1999

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912

Отец: Лоскутов Григорий Июдин

Мать: Лоскутова (Глушкова) Катерина Илларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Павел Иванович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Павел Иванович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Софронов Валентин Павлович

Отец ребёнка: Софронов Павел Иванович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Павел Иванович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
06.07.1999
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.