Софронов Николай Павлович
мужской, родился 01.01.1945, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер 26.10.2019, Москва, город федерального значения Москва
ОтецСофронов Павел Иванович21.06.1917 г.р.
МатьСофронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна08.12.1912 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2019
Москва, город федерального значения Москва