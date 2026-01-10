Софронов Николай Павлович 01.01.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Николай Павлович

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 01.01.1945, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер 26.10.2019, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Софронов Павел Иванович21.06.1917 г.р.
Мать
Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна08.12.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945

Отец: Софронов Павел Иванович

Мать: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.2019
Москва, город федерального значения Москва

Скончался после месячной комы.

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