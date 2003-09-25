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Софронов Павел Иванович

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Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.06.1917

Дата смерти

25.09.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1917

Отец: Софронов Иван

Мать: Софронова Прасковья

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Софронов Валентин Павлович

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
25.09.2003
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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