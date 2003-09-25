Софронов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1917
Дата смерти25.09.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1917
Отец: Софронов Иван
Мать: Софронова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1939
Рождение ребёнка
01.01.1945
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Софронов Валентин Павлович
Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.03.1953
Смерть
25.09.2003
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости
Похороны
Неизвестно