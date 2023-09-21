Софронова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Софронова) Вера
Отец ребёнка: Софронов Иван
Рождение ребёнка
21.06.1917
Отец ребёнка: Софронов Иван
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл