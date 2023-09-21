Софронова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софронова) Вера

Отец ребёнка: Софронов Иван

Рождение ребёнка
21.06.1917

Сын: Софронов Павел Иванович

Отец ребёнка: Софронов Иван

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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