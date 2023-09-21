Софронов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1917
Мать ребёнка: Софронова Прасковья
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Софронова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
скотовод
Смерть
Неизвестно