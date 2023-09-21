Софронов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронов Иван

Софронов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1917

Сын: Софронов Павел Иванович

Мать ребёнка: Софронова Прасковья

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Софронова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
скотовод
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close