Лоскутова (Бастракова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1911
Дочь: Лоскутова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Лоскутов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Лоскутов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1916
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно