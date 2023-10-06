Лоскутова (Бастракова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Бастракова) Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1911

Дочь: Лоскутова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.10.1912

Сын: Лоскутов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Лоскутов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Лоскутов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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