Лоскутов Яков Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти25.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лоскутова Александра Иаковлева
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1876
Сын: Лоскутов Иаков Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
16.06.1877
Дочь: Лоскутова Ольга Иаковлева Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1879
Сын: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1882
Сын: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1886
Сын: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1893
Сын: Лоскутов Константин Иаковлев Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
26.05.1893 год крещение. Восприемники: родной сын Павел. Лл. 17 об.-18
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Раиса Иаковлева Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1907