Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1882
Отец: Лоскутов Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Лоскутов Виссарион Павлович
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Космина
Рождение ребёнка
20.03.1913
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Космина
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: Лоскутова Галина Павловна
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Космина
Смерть
Неизвестно