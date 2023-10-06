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Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1882

Отец: Лоскутов Яков Григорьев

Мать: Лоскутова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Параскева Космина

Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Лоскутов Виссарион Павлович

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Космина

Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Лоскутова Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Космина

Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: Лоскутова Галина Павловна

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Космина

Смерть
Неизвестно

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