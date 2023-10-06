Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1879
Отец: Лоскутов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Лоскутова Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова
23.05.1906 года крещение. Восприемники: родная сестра девица Раиса. Лл. 126 об.-127
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Лоскутова Антонина Васильева
Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова
31 июля крещение Антонина Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: с.Кичмы кр. Петра Иванова Санина дочь девица Александра. Лл. 421об.-422
Рождение ребёнка
18.07.1911
Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова
19 июля крещение. Илия Родители: Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: Михаил Иаковлев Л. и с.Кичмы Петра Иванова Санина девица Анна. Л. 299 об.-300
Рождение ребёнка
27.01.1914
Сын: Лоскутов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова
27 января Василий и Василий. Родители: Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: Павел Иаковлев Лоскутов и Иван Никифоров Глушков. Лл. 234 об.-235
Рождение ребёнка
02.06.1915
Сын: Лоскутов Василий Васильев
Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова
Восприемники: Михаил Иаковлев Лоскутов. Лл. 137 об.-138
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Таисия Петрова
Смерть
Неизвестно