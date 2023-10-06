Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1879

Отец: Лоскутов Яков Григорьев

Мать: Лоскутова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Лоскутова Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова

23.05.1906 года крещение. Восприемники: родная сестра девица Раиса. Лл. 126 об.-127
Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Лоскутова Антонина Васильева

Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
31 июля крещение Антонина Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: с.Кичмы кр. Петра Иванова Санина дочь девица Александра. Лл. 421об.-422
Рождение ребёнка
18.07.1911

Сын: Лоскутов Илия Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
19 июля крещение. Илия Родители: Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: Михаил Иаковлев Л. и с.Кичмы Петра Иванова Санина девица Анна. Л. 299 об.-300
Рождение ребёнка
27.01.1914

Сын: Лоскутов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова

27 января Василий и Василий. Родители: Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: Павел Иаковлев Лоскутов и Иван Никифоров Глушков. Лл. 234 об.-235
Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Лоскутов Василий Васильев

Мать ребёнка: Лоскутова Таисия Петрова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Михаил Иаковлев Лоскутов. Лл. 137 об.-138
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Таисия Петрова

Смерть
Неизвестно
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