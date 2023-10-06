Лоскутова Таисия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Лоскутова Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
23.05.1906 года крещение. Восприемники: родная сестра девица Раиса. Лл. 126 об.-127
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Лоскутова Антонина Васильева
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
31 июля крещение Антонина Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: с.Кичмы кр. Петра Иванова Санина дочь девица Александра. Лл. 421об.-422
Рождение ребёнка
18.07.1911
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
19 июля крещение. Илия Родители: Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: Михаил Иаковлев Л. и с.Кичмы Петра Иванова Санина девица Анна. Л. 299 об.-300
Рождение ребёнка
27.01.1914
Сын: Лоскутов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
27 января Василий и Василий. Родители: Василий Иаковлев Л. и зж Таисия Петрова Восприемники: Павел Иаковлев Лоскутов и Иван Никифоров Глушков. Лл. 234 об.-235
Рождение ребёнка
02.06.1915
Сын: Лоскутов Василий Васильев
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Иаковлев Яковлевич
Восприемники: Михаил Иаковлев Лоскутов. Лл. 137 об.-138
Смерть
Неизвестно