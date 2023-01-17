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Яков Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

17.07.1861

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Феодот Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Старшев Илия Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причислены с семьей по указу Оренбургской Казенной палаты 1828 года переселили из Новгородской губернии Демьяновского уеза деревни Горки
Смерть
17.07.1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От престарелости
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