Яков Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти17.07.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Феодот Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Зиновьевна
Место жительства
Неизвестно
Причислены с семьей по указу Оренбургской Казенной палаты 1828 года переселили из Новгородской губернии Демьяновского уеза деревни Горки
Смерть
17.07.1861
Причина смерти: От престарелости